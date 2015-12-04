Зарплату ужгородських медиків обіцяють проіндексувати

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила міськрада сьогодні під час першого засідання ради VII скликання. За внесення відповідних змін до бюджету міста Ужгорода на 2015 рік проголосували всі 34 присутні в залі депутати.

Як повідомила під час сесії начальник управління фінансів Ужгородської міської ради Леся Гах, за підсумками 10 місяців поточного року обсяг перевиконання загального фонду дохідної частини бюджету міста (без урахування трансфертів) становить 23,489 млн грн. «Щоб провести індексацію вчителям і встигнути провести ці кошти через казначейство, виникла нагальна потреба подати на розгляд депутатів зміни до бюджету міста на 2015 рік», - уточнила вона.

Згідно з рішенням, загалом на індексацію оплати даних категорій працівників виділяється 10,832 млн грн.

Зокрема, на індексацію зарплат вчителів буде спрямовано 5,404 млн грн, медиків – 5,428 млн грн. Водночас, як зазначила Гах, "ці суми становить всього 59% та 44% відповідно від потреби».

Загалом, за даними фінансового управління, потреба в коштах тільки на індексацію зарплат у сфері освіти міста Ужгорода становить 9,121 млн грн, у сфері охорони здоров’я - 12,212 млн грн.

З огляду на те, що коштів не вистачає, на сесії було прийнято рішення про звернення до уряду. «Ужгородська міська рада в найкоротші терміни підготує звернення до Кабінету Міністрів України з проханням виділити додаткові кошти для виділення Ужгороду додаткових коштів для проведення повної індексації по зарплатах працівникам бюджетної сфери», - заявив під час сесії міський голова Богдан Андріїв.