Закарпаття: посадовці психоневрологічного інтернату утримували пацієнтів у нелюдських умовах

Про це повідомили УНІАН у відділі організації прийому громадян, розгляду звернень, запитів та зв’язків з громадськістю прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, цього тижня прокуратурою Перечинського району розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Зазначається, що працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з представниками громадськості в ході моніторингового візиту до вказаного інтернату встановили серйозні порушення. Моніторинг здійснювалася наприкінці жовтня - на початку листопада поточного року.

Так, спостерігачі зазначили, що у відділенні для ліжкохворих більшість людей утримувались у нелюдських, жахливих умовах.

«Крім того, встановлено, що 8 підопічних, які постійно проживають у будинку на території підсобного господарства за селищем Тур’я-Ремета, виконують тривалу і важку роботу, яка жодним чином не може бути класифікована як працетерапія. Також встановлено низку інших порушень», - додали у прокуратурі.

Довідка УНІАН. Згідно з повідомленням на сайті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 11 листопада 2015 року, працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату омбудсмана здійснили моніторинговий візит до Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату для чоловіків у Закарпатській області.

Співробітники виявили у закладі низку серйозних порушень: у відділенні для ліжкохворих більшість людей були недоглянуті, лежали на старих порваних матрацах; у приміщеннях відчувався стійкий неприємний запах; у двох кімнатах були решітки на вікнах, зламані ліжка, чорні від бруду матраци і простирадла, а також величезні гнітючі залізні двері з решітками, в яких є віконце для подачі їжі.