Закарпаття: троє дітей у реанімації через отруєння чадним газом

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС України в Закарпатській області, 3 грудня о 21:30 надійшло повідомлення про госпіталізацію з ознаками отруєння трьох осіб, які проживають у місті Чоп Ужгородського району.

За даними УДСНС, жінка 1975 р. н. перебуває у відділені терапії Ужгородської ЦМКЛ, дві неповнолітні дівчинки, 1999 р. н. та 2004 р. н., перебувають в реанімаційному відділені Ужгородської дитячої лікарні.

«Наразі причина отруєння встановлюється, але, за попередніми висновками, це чадний газ», - додали в закарпатському УДСНС.

Крмі того, як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, в ніч з 3 на 4 грудня, в поліцію надійшло повідомлення з міської лікарні Ужгорода про доставлених у важкому стані жінки й дитини.

До лікарні прибула слідчо-оперативна група. З′ясувалося, що потерпілі – 42-річна мати і її 10-річний син проживають на вул. Благоєва в м. Ужгороді.

«Найімовірніше, люди отруїлися чадним газом», - додали в поліції.

Стан дитини важкий, але загрози життю хлопчика вже немає. Обставини нещасного випадку з'ясовують правоохоронці, повідомили в поліції.