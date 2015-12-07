У киянина виявили наркотичні засоби на 175 тис. грн

09:45, 07 грудня 2015
Новини регіонів
106

Департамент протидії наркозлочинності виявив у киянина наркотичні засоби вартістю в 175 тис. грн.

Фото: УНИАН

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, 1 грудня фахівці Департаменту протидії наркозлочинності припинили діяльність трьох зловмисників.

"За місцем проживання киянина, умовно засудженого за зберігання наркотиків, було виявлено та вилучено 500 г амфетаміну та 5 г марихуани. Вартість вилученої наркосировини, за цінами «чорного» ринку, становить 175 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

У правопорушника вилучено електронні ваги, на яких він зважував психотроп для розфасовки. Правопорушник повідомив, що амфетамін призначався для подальшої реалізації у Києві.

В той же день співробітники департаменту у столиці в раніше судимого місцевого жителя виявили та вилучили 100 г амфетаміну, призначеного для подальшого збуту. «Вилучений психотроп наркоділок виготовляв самостійно в домашніх умовах. Втручання правоохоронців зашкодило йому отримати 35 тис. грн за реалізацію амфетаміну на «чорному» ринку», - зазначили в поліції.

Також 1 грудня в Київській області у садибі місцевого жителя виявлено та вилучено один кілограм марихуани, з якого передбачалося виготовити дві тисячі доз наркотику. Вартість вилученого, за цінами «чорного» ринку, становить близько 20 тис. грн.

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter