У киянина виявили наркотичні засоби на 175 тис. грн

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, 1 грудня фахівці Департаменту протидії наркозлочинності припинили діяльність трьох зловмисників.

"За місцем проживання киянина, умовно засудженого за зберігання наркотиків, було виявлено та вилучено 500 г амфетаміну та 5 г марихуани. Вартість вилученої наркосировини, за цінами «чорного» ринку, становить 175 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

У правопорушника вилучено електронні ваги, на яких він зважував психотроп для розфасовки. Правопорушник повідомив, що амфетамін призначався для подальшої реалізації у Києві.

В той же день співробітники департаменту у столиці в раніше судимого місцевого жителя виявили та вилучили 100 г амфетаміну, призначеного для подальшого збуту. «Вилучений психотроп наркоділок виготовляв самостійно в домашніх умовах. Втручання правоохоронців зашкодило йому отримати 35 тис. грн за реалізацію амфетаміну на «чорному» ринку», - зазначили в поліції.

Також 1 грудня в Київській області у садибі місцевого жителя виявлено та вилучено один кілограм марихуани, з якого передбачалося виготовити дві тисячі доз наркотику. Вартість вилученого, за цінами «чорного» ринку, становить близько 20 тис. грн.

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії.