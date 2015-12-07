У Чернігові 13-річні дівчатка намагалися покінчити життя самогубством

Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в області.

Згідно з повідомленням, до чергової частини поліції учора надійшло повідомлення від мешканців однієї з чернігівських багатоповерхівок, що на даху будинку перебувають невідомі люди. Правоохоронці виявили на даху двох 13-річних дівчат в стані алкогольного сп’яніння, які лезом намагалися порізати собі вени.

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Дівчат забрали з даху та викликали їм "швидку". Поліцейські встановили, що вони навчаються у 8-му класі однієї з міських шкіл.

«Про причини свого вчинку школярки розповіли, що у однієї дівчинки є нерозділене кохання, у в іншої поліція затримала коханого за скоєння правопорушення. Зі слів неповнолітніх, за допомогою спиртного вони вирішили заспокоїтися. Вино і пиво підліткам купив дорослий чоловік, якого вони попросили. І вже після випитого на даху школяркам прийшла в голову думка про суїцид», - зазначається в повідомленні.

У медзакладі підліткам надана необхідна медична допомога. Відносно батьків дівчат складені адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Матеріали направлено на розгляд до суду.