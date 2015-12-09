В Одесі у наркоділків вилучено 160 кг особливо небезпечної психотропної речовини

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 7 грудня в результаті спецоперації припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке намагалося контрабандою переправити з Китаю особливо небезпечну психотропну речовину - сибутрамін.

«Велику партію психотропу наркоділки планували продати як в Україні, так і за її межами. Під час обшуків в Одесі з незаконного обігу вилучено понад 160 кілограмів таблеток, які заборонені до обігу в Україні», - зазначили в прес-центрі.

Як пояснили УНІАН в СБУ, вищезгадана операція проходила в кілька етапів, її проводили фахівці центрального апарату СБУ.