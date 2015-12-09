В Одесі у наркоділків вилучено 160 кг особливо небезпечної психотропної речовини

09:45, 09 грудня 2015
Новини регіонів
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В Одесі співробітники Служби безпеки України вилучили 160 кг особливо небезпечної психотропної речовини.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 7 грудня в результаті спецоперації припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке намагалося контрабандою переправити з Китаю особливо небезпечну психотропну речовину - сибутрамін.

«Велику партію психотропу наркоділки планували продати як в Україні, так і за її межами. Під час обшуків в Одесі з незаконного обігу вилучено понад 160 кілограмів таблеток, які заборонені до обігу в Україні», - зазначили в прес-центрі.

Як пояснили УНІАН в СБУ, вищезгадана операція проходила в кілька етапів, її проводили фахівці центрального апарату СБУ.

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