В Одесі у наркоділків вилучено 160 кг особливо небезпечної психотропної речовини
09:45, 09 грудня 2015Новини регіонів
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В Одесі співробітники Служби безпеки України вилучили 160 кг особливо небезпечної психотропної речовини.
Під час обшуків в Одесі вилучено понад 160 кілограмів таблеток, які заборонені до обігу в Україні / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 7 грудня в результаті спецоперації припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке намагалося контрабандою переправити з Китаю особливо небезпечну психотропну речовину - сибутрамін.
«Велику партію психотропу наркоділки планували продати як в Україні, так і за її межами. Під час обшуків в Одесі з незаконного обігу вилучено понад 160 кілограмів таблеток, які заборонені до обігу в Україні», - зазначили в прес-центрі.
Як пояснили УНІАН в СБУ, вищезгадана операція проходила в кілька етапів, її проводили фахівці центрального апарату СБУ.
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