У Києві працюватимуть соціальні патрулі для допомоги безхатченків

Як повідомляє прес-служба КМДА, створено також міський оперативний штаб для координації соціального патрулювання.

Згідно з розпорядженням КМДА, на базі Будинку соціального піклування створено три виїзні бригади для здійснення соціального патрулювання.

Департамент соціальної політики КМДА, Будинок соціального піклування, Центр обліку бездомних громадян визначать місця роботи виїзних бригад та затвердять графік їхньої роботи.

У свою чергу, Департамент охорони здоров’я має забезпечити надання медичної допомоги бездомним особам у лікувальних установах, а також надання послуг швидкої медичної допомоги за викликом соціальних працівників виїзних бригад соціального патрулювання.

Окрім того, районні в Києві державні адміністрації і Департамент соціальної політики створять на базі районних установ соціального захисту населення і територіальних центрів обслуговування пенсіонерів банки одягу та взуття для бездомних осіб. Також буде наповнений банк одягу в Будинку соціального піклування.

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища забезпечить розгортання та роботу мобільних пунктів обігріву в період погіршення погоди, зокрема при різкому зниженні температури повітря.

За несприятливих погодних умов Департамент соцполітики збільшить до 30% кількість ліжко-місць у Будинку соціального піклування (вул. Суздальська, 4/6), Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (с. Ясногородка).