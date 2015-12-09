На Волині жінку покусала скажена куниця

У Волинській області жінку покусала скажена куниця, яка забігла на подвір'я.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник головного управління ветеринарної медицини у Волинській області Богдан Лозинський, 5 грудня у селі Хопнів Ківерцівського району хвора на сказ тварина забігла на сільське подвір'я і кинулася до собаки. Коли господиня садиби з дочкою стали їх рознімати, куниця вкусила жінку за ногу в ділянці стопи. Постраждала одразу звернулася до районного медичного закладу і їй вкололи необхідну вакцину проти сказу.

За словами Лозинського, проблем з цією вакциною у Ківерцівському районі наразі немає. Хвору тварину селянам вдалося забити на місці. У ветеринарній лабораторії, куди її доправили після цього, куницю знищили.

На подвір'ї, де перебувала тварина, проведено дезінфекцію. Також проведено вакцинацію свійських тварин у домогосподарстві та ряд протиепізоотичних заходів у даному населеному пункті.