На Житомирщині місцевий житель "замінував" лікарню

На Житомирщині правоохоронці затримали місцевого жителя, який зробив анонімне повідомлення про "замінування" лікарні та підприємства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Житомирській області, увечері 8 грудня до Ружинського відділення поліції, до служб «101» та «103» майже одночасно надійшли анонімні телефонні повідомлення про замінування районної лікарні та одного з підприємств селища. Невідомий чоловік заявляв, що його заслано аби зробити терористичний акт і він підірве лікарню та підприємство.

До вказаних місць виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції та Ружинського відділення поліції, працівники-вибухотехніки, кінологи та інші відповідальні служби.

З Ружинської районної лікарні було евакуйовано медперсонал та пацієнтів, у тому числі реанімаційного та операційного відділень. Паралельно розпочато роботу із обстеження територій обох установ.

Під час зовнішнього огляду неподалік території одного з підприємств Ружина було виявлено снаряд часів Другої світової війни. Потенційно небезпечну зону оточили й обмежили до неї доступ людей до прибуття відповідних фахівців. В ході подальшої перевірки з'ясувалося, що снаряд не є бойовим - не наповнений вибуховою речовиною.

Водночас експерти вибухотехнічної служби, які працювали у лікарні та на підприємстві, жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Автора анонімного дзвінка було затримано цього ж вечора за місцем проживання. Ним виявися 38-річний місцевий житель, що перебував у нетверезому стані.

Чоловіка доставлено до відділення поліції для встановлення всіх обставин.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 2 до 6 років ув’язнення.