На Закарпатті підлітку відірвало пальці вибухом петарди
15:35, 10 грудня 2015Новини регіонів
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У Закарпатській області підлітку відірвало пальці вибухом петарди.
На Закарпатті підлітку відірвало пальці вибухом петарди / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.
«14-річний житель с. Кушниця Іршавського району забавлявся вдома біля кухонної плити піротехнікою. Петарда зайнялася і вибухнула просто в руках підлітка. Вибухом дитині відірвало пальці», - йдеться в повідомленні.
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