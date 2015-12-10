На Закарпатті підлітку відірвало пальці вибухом петарди

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

«14-річний житель с. Кушниця Іршавського району забавлявся вдома біля кухонної плити піротехнікою. Петарда зайнялася і вибухнула просто в руках підлітка. Вибухом дитині відірвало пальці», - йдеться в повідомленні.