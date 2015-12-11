На Черкащині 15 дітей отруїлися у шкільній їдальні

У місті Золотоноша Черкаської області 10 грудня після обіду у шкільній їдальні міської гімназії №4 до лікарів зі скаргами на болі у животі звернулося 15 школярів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, 10 грудня, до Золотоніської дитячої лікарні звернулись учні золотоніської гімназії з попереднім діагнозом гастроентероколіт.

Станом на 16 годину 10 грудня, до Золотоніської центральної районної лікарні госпіталізовано 15 хворих дітей. Стан пацієнтів середній і легкий, школярів лікуватимуть 5 днів.

За фактом отруєння дітей 10 грудня Золотоніським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Золотоніською міжрайонною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні. Розслідування факту масового захворювання школярів у Золотоноші контролюється прокуратурою області.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, по його завершенню прокуратурою буде прийнято остаточне рішення.

Довідка УНІАН. Гастроентероколіт – одночасне запальне захворювання шлунка, товстого та тонкого відділів кишечника. Хвороба супроводжується діареєю, нудотою і блювотою.