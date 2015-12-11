Якість води у київських бюветах перебуває під постійним контролем декількох служб.

Про це заявила директор КП «Київводфонд» Світлана Козловська, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Якість води в бюветах - під постійним контролем декількох служб у Києві. Превентивними заходами є регулярна (щомісячна) заміна фільтрів у системах доочищення, що дозволяє утримувати хіміко-фізичні показники води в нормі. Обробка ультрафіолетовим світлом знищує бактерії у системі. Регулярна санітарна обробка і промивка кранів попереджає забруднення. У випадку виявлених відхилень у пробах води (які бере не тільки Держсанепідслужба) вживають додаткових заходів», – зазначила Козловська.

Читайте такожУ п’яти навчальних закладах Оболонського району Києва встановлять станції доочистки питної водиЗа словами головного державного санітарного лікаря Києва Олега Рубана, у столиці артезіанська вода майже нічим не відрізняється від лікувальної. Це стало відомо завдяки тому, що під час передачі бюветів єдиному балансоутримувачу КП «Київводофонд» СЕС почала активно досліджувати якість води.

На сьогодні усі працюючі комплекси мають відповідні лабораторні висновки столичної СЕС, яка перевіряє воду з бюветів на відповідність санітарним правилам і нормам 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

У повідомленні КМДА зазначається, що цього року у столиці відремонтовано близько 70 бюветних комплексів та вперше за 12 років збудовано дві нові свердловини. Міська влада планує продовжити цю роботу і в 2016 році.

«Цього року ми відремонтували усі бювети, роботу яких можна відновити зміною обладнання чи проведенням капремонтів. Це понад 70 бюветів. Крім того, ми здійснили будівництво двох нових свердловин. На наступний рік у планах міста продовжити цю роботу: на понад 40 бюветах плануємо виконати ремонт і збудувати п’ять нових свердловин. Зараз триває бюджетний процес, і більш предметно ми зможемо говорити про це після прийняття бюджету», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час сьогоднішнього відкриття бювету на перетині вулиць Артема та Полтавської, для роботи якого було збудовано нову свердловину.

Загалом у столиці понад 200 бюветних комплексів.