У Києві очікується сніг та погіршення погодних умов

У Києві очікується погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, завтра вдень у Києві очікується невеликий дощ та мокрий сніг (кількість опадів 1-2 мм).

Читайте такожУкраїні прогнозують теплі осінь і зимуВвечері 13 грудня та вночі 14 грудня можливий снігопад, кількість опадів становитиме 6-8 мм, висота снігового покриву 5-7 см). Спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень 14 грудня сніг послабшає і поступово припиниться, вітер посилюватиметься до 15-20 м/с.

Водіїв закликають обмежити користування власним автотранспортом.