У Києві очікується сніг та погіршення погодних умов
17:55, 11 грудня 2015Новини регіонів
4883
Спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Водіїв закликають обмежити користування власним автотранспортом.
Спостерігатиметься налипання мокрого снігу / Фото: УНІАН
У Києві очікується погіршення погодних умов.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, завтра вдень у Києві очікується невеликий дощ та мокрий сніг (кількість опадів 1-2 мм).
Читайте такожУкраїні прогнозують теплі осінь і зимуВвечері 13 грудня та вночі 14 грудня можливий снігопад, кількість опадів становитиме 6-8 мм, висота снігового покриву 5-7 см). Спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень 14 грудня сніг послабшає і поступово припиниться, вітер посилюватиметься до 15-20 м/с.
Водіїв закликають обмежити користування власним автотранспортом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter