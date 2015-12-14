Запоріжжя: півторарічна дівчинка померла, отруївшись невідомою отрутою, її батьки - у важкому стані

За інформацією голови Незалежної профспілки працівників швидкої меддопомоги Запоріжжя Анатолія Сидоренка, повідомлення про НП надійшло до медиків 13 грудня близько 21.00 з селища Кушугум Запорізького району Запорізької області.

На виклик до постраждалих виїжджали реанімаційна бригада, дитяча реанімаційна бригада і дві фельдшерські бригади швидкої меддопомоги. Медики встановили, що у результаті отруєння невстановленою речовиною постраждали 31-річний чоловік, 28-річна і 57-річна жінки і двоє дітей: 7-річний хлопчик і півторарічна дівчинка.

«У результаті отруєння дівчинка померла. Стан інших постраждалих кваліфікується медиками як тяжкий», - розповів Сидоренко.

Що стало причиною отруєння сім'ї, на даний момент не встановлено.