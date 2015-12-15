В Одесі землі санаторію вартістю 4,3 млн грн повернуто державі

В Одесі за втручання прокуратури землі санаторію ім. Чувиріна вартістю 4,3 млн грн повернуто державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області Приморським районним судом Одеси задоволено 2 позови прокуратури Одеси в інтересах держави до управління Держкомзему у місті і фізичної особи.

«Позовні вимоги прокуратури полягали у визнанні незаконними та скасуванні державних актів на право власності на земельні ділянки, розташовані на Французькому бульварі. Земля площею 0,2 га і вартістю 4,3 млн грн витребувана із незаконного володіння та повернута державі», - відзначили в прес-службі.