У Львівській області подружня пара отруїлася газами від бензогенератора

У Львівській області подружня пара загинула у власному будинку внаслідок отруєння вихлопними газами від бензогенератора.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 грудня о 9:47 в селі Збиранка Жовківського району в двоповерховому житловому будинку отруїлися вихлопними газами від бензогенератора і померли дві людини у віці 71 і 70 років.

Причини події встановлюються, проводиться дослідча перевірка.

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, за попередніми даними, подружжя під час відсутності світла запалило бензогенератор для вироблення електроенергії, вихлопні гази від якого і стали причиною смерті людей.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області в результаті негоди 14 грудня було знеструмлено 39 населених пунктів у п'яти районах області.