Через кишкову інфекцію на карантин закрито гімназію у Золотоноші

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ГУ Держсанепідслужби у Черкаській області, розпорядженням міського голови Золотоноші Віталія Войцехівського школу закрили 14 грудня до 19 грудня для проведення дезінфекційних заходів та генерального прибирання усіх приміщень школи для запобігання розповсюдження ротавірусної інфекції.

Як повідомляв УНІАН, у місті Золотоноша Черкаської області 10 грудня у шкільній їдальні гімназії отруїлося 15 дітей. Їх госпіталізовали до Золотоніської центральної районної лікарні з діагнозом гастроентероколіт. За фактом отруєння дітей Золотоніським відділом поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Золотоніською міжрайонною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні. Розслідування факту масового захворювання школярів у Золотоноші контролюється прокуратурою області.

Довідка УНІАН. Гастроентероколіт - одночасне запальне захворювання шлунка, товстого та тонкого відділів кишківника. Хвороба супроводжується діареєю, нудотою і блювотою.