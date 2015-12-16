У Сумській області в чоловіка вилучили радіаційно небезпечний авіаційний годинник

У Сумській області прикордонники вилучили в українця, який повертався з Росії, авіаційний годинник, радіаційний фон якого перевищував природну норму майже в 10 разів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, небезпечний предмет прикордонники спільно з працівниками екологічної інспекції і митниками виявили сьогодні в пункті пропуску «Бачівськ».

«Близько 4 години ранку в пункті пропуску «Бачівськ» на вхід в Україну в пішому порядку прибув наш співвітчизник. Під час проходження контролю спрацював комплекс радіаційного контролю «Янтар» на особисті речі українця, серед яких були виявлений авіаційний годинник «8 днів» 1941 року виготовлення, радіаційний фон якого перевищував природну норму майже в десять разів», - йдеться в повідомленні.

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Зараз виявлений радіаційний предмет вилучено у встановленому порядку.