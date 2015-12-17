В Одесі розслідують побиття хірурга родичами пацієнтки, яка померла після операції

В Одесі правоохоронці почали розслідування інциденту, що стався в міській лікарні, під час якого родичі померлої пацієнтки побили хірурга, який робив їй операцію.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, Суворовський відділ поліції вчора відкрив кримінальні провадження за фактом смерті пацієнтки Одеської обласної клінічної лікарні та завдання умисних тілесних ушкоджень медику зазначеної установи.

Як пояснили у відділі, до Суворовського відділу поліції 15 грудня надійшло повідомлення про масову бійку в приміщенні обласної клінічної лікарні. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що в реанімаційному відділенні після проведення операції із заміни суглоба померла пацієнтка, 1958 року народження. Родичі померлої звинуватили лікаря, який оперував жінку, в її смерті і в тому, що медик нібито перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

«Між зазначеними особами виник конфлікт, в ході якого лікарю були завдані тілесні ушкодження», - розповіли у відділі.

У конфлікті брали участь понад 10 осіб – чоловіки і жінки.

Як зазначили в поліції, після врегулювання конфлікту лікаря направили на медичне обстеження, згідно з яким медик був тверезий.

Лікар звернувся із заявою до поліції з приводу завдання йому тілесних ушкоджень. Зараз він перебуває на стаціонарному лікуванні. Після його завершення і проведення судово-медичної експертизи буде визначено ступінь тяжкості побоїв.

Як зазначили в поліції, також експертиза встановить, чи пов'язана смерть жінки з неналежним виконанням лікарем своїх обов'язків.

Як розповіла кореспонденту УНІАН дочка померлої жінки, її мати перед операцією пройшла детальне обстеження, за новий суглоб родичі заплатили 4 тис. доларів. Операція була плановою, згідно з результатами терапевтичного обстеження, пацієнтка була здорова.

«Після операції нам сказали, що все пройшло успішно. Але мати перебувала в дивному стані, нам сказали, що це нібито через наркоз. Сказали терміново на солідну суму грошей купити додаткові медикаменти і кров...», - розповіла дочка пацієнтки.

Вона також стверджує, що лікар нібито посміхався, повідомляючи їй про смерть матері.

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній клінічній лікарні, операцію проводив відомий у місті травматолог Олександр Поливода. За даними медиків, щорічно в лікарні проводиться близько 18 тис. хірургічних операцій. Операції, подібні до вищезгаданої, в 97% випадків проходять успішно.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження за трьома статтями КК України: 115 (умисне вбивство), 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) і 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Досудове розслідування триває.