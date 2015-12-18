Медикам Житомира не виплачують заробітної плати

Як передає кореспондент УНІАН, сесію скликали, оскільки вчора під стінами міськради півсотні вчителів та медиків вимагали від влади міста повернути зарплатні борги.

Учасників акції зранку 17 грудня прийняв у себе в кабінеті Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Кілька десятків представників медичної сфери хотіли дізнатись, коли отримають зарплату.

Як прозвучало сьогодні на сесії, людям фактично заборгували зарплату за листопад. Сума боргу становить понад 18 млн грн. Ці кошти мають виділити депутати сьогодні на сесії.

На сесію також винесено інші питання. Засідання триває.