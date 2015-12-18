Завтра в Києві буде хмарно, можливий дощ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов і закликає водіїв бути обережними на дорогах столиці.

Так, за даними Українського гідрометцентру, ввечері 18 грудня, вночі та вранці 19 грудня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м.

У зв'язку з цим фахівці закликають водіїв бути уважнішими на дорогах столиці і, по можливості користуватися громадським транспортом.

Також повідомляється, що в суботу, 19 грудня, в столиці очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 градусів тепла, вдень 5-7 градусів.