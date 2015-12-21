У Львівській області 4 людини госпіталізовані з діагнозом "вірусний гепатит А"

У Львівській області четверо людей госпіталізовано з діагнозом «вірусний гепатит А», серед них двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

18 грудня надійшло повідомлення від Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області про те, що в інфекційному відділенні Буської районної лікарні на стаціонарному лікуванні з діагнозом "вірусний гепатит А" знаходяться четверо осіб, з них - двоє дітей, всі вони проживають у смт Красне Буського району.

Як наголошується в повідомленні, встановлено, що в цілому в період з 5 жовтня по 17 грудня в Буську районну лікарню було госпіталізовано 8 мешканців вказаного населеного пункту, у яких було діагностовано вірусний гепатит А.

«Проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху. Потерпілим пацієнтам в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об'єм медичної допомоги згідно з клінічними протоколами», - йдеться в повідомленні.

Медики проводять протиепідемічні заходи, уточнюють списки контактних осіб.