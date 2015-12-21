10 фактів про Донбас: чого потребують жителі і чого чекають від 2016 року

У грудні Штаб Ріната Ахметова представив оновлену Гуманітарну мапу ситуації і потреб мирних жителів Донецької і Луганської областей на основі даних соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У новому дослідженні крім основних потреб у продуктах, медикаментах і продовольчих товарах, фахівці КМІС вивчили базові потреби дітей, а також очікування жителів Донбасу від майбутнього, 2016 року. Перед вами 10 фактів про ситуацію на Донбасі.

Кожен 6-й з опитаних заявив, що в місті ведуться бойові дії. Це на 9% більше людей, ніж у вересні. На третину зменшилася кількість тих, хто відзначає позитивні зміни у містах. Це пов'язано з відновленням обстрілу.

Потреби в продуктах, медикаментах і побутових товарах за останній рік скоротилися. Кожен 3-й житель потребує продуктів харчування, кожен 5-й – побутових товарів та предметів гігієни.

Найвища потреба населення Донбасу – медикаменти. В них мають потребу 45% жителів. Серед найбільш затребуваних – кардіопрепарати (25%), препарати від тиску (23%) і заспокійливі (11%). А також антибіотики, противірусні, жарознижуючі, протиалергічні препарати, інсулін та інші.

Читайте також10 тисяч сиріт в інтернатах отримають подарунки від штабу Ахметова 14% опитаних особисто знають випадки, коли в результаті бойових дій постраждали діти. 55% з цих дітей потребують лікування, 23% – фізичної реабілітації. Половині необхідна психологічна допомога.

Ровеньки, Зугрес, Алчевськ, Єнакієве та Станиця Луганська – 5 найбільш нужденних міст Донбасу. Гостру потребу в продуктах, медикаментах та побутових товарах там відчувають до 70% жителів. Найскладніша ситуація в містах Луганської області.

2/3 всіх опитаних вважають, що «жити важко, але можна терпіти». За останній рік втричі скоротилося число тих, хто вважає своє становище нестерпним і зросло число тих, хто вважає ситуацію непоганою.

Читайте такожЖителям Донбасу гостро не вистачає ліківБільш як 65% сімей на Донбасі, в яких є школярі та студенти, стурбовані статусом їх майбутніх атестатів і дипломів, що видаються на підконтрольних територіях. Як показало дослідження, до кінця 2015 року в освітніх закладах Донбасу дітей стало більше. Основною проблемою залишаються високі ціни на необхідні дитині шкільне приладдя, одяг та взуття. Харчування дітей безпосередньо залежить від доходів сім'ї, багато виживають за рахунок гуманітарної допомоги.

Діти Донбасу потребують психологічної підтримки. За спостереженнями батьків, працівників медицини, освіти і соцсфери, діти істотно подорослішали, особливо ті, хто не покидав свої міста під час активних бойових дій. У дітей частіше виявляються порушення сну і поведінки, частіше фіксуються напади епілепсії.

95% жителів не планують виїжджати з населених пунктів, в яких вони проживають. З часом все менше опитаних планують від'їзд, а ті, хто хотів би виїхати, не мають чітких думок куди їхати.

24% жителів Донбасу вірять, що в 2016 році настане мир. А 53% тих, хто проживає по обидва боки лінії зіткнення, вважають, що 2016 буде кращим за нинішній. Вони вірять, що новий рік буде мирним, а економічна ситуація в краї більш або менш налагодиться.

У грудні КМІС представив «Гуманітарну карту Донбасу: підсумки року і очікування мирних жителів». Дослідження було проведене на замовлення Штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» 24 листопада – 5 грудня 2015 року. Методом телефонного інтерв'ю (CATI) були опитані 2113 респондентів у віці старше 18 років. В опитуванні взяли участь жителі 30 найбільш нужденних міст Донецької і Луганської областей.