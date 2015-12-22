Одеська облрада затвердила програму протидії ВІЛ/СНІДу на 2016-2018 роки

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати облради прийняли на засіданні сесії.

Зокрема, загальний обсяг фінансування програми - близько 413,107 млн грн, із яких кошти державного бюджету – майже 325,477 млн, обласного - близько 55,9 млн, Глобального фонду – 30,618 млн, інші джерела – 1,15 млн грн.

Відзначається, що в області перебувають на обліку 18 102 ВІЛ-інфіковані особи, зокрема з діагнозом СНІД - 4497. Серед ВІЛ-інфікованих 1521 дитина, з яких із діагнозом СНІД - 103. Померло від СНІДу 2 217 осіб, із них 41 дитина.

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«Актуальність розроблення обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих комплексних заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та надання допомоги і лікування постраждалим», - наголошується в документі.

Мета програми - зниження рівня захворюваності та смертності від зазначеної хвороби, надання якісних і доступних послуг із профілактики та діагностики, в першу чергу представникам груп підвищеного ризику інфікування, послуг із лікування, медичної допомоги, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

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Передбачається, що її виконання дозволить значно зменшити кількість нових випадків інфікування, на 50% знизити ризик інфікування медичних працівників при наданні медичної допомоги пацієнтам, на 50% - кількість нових випадків інфікування серед представників груп підвищеного ризику, до 1% - кількість випадків інфікування в результаті передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, на 50% смертність від туберкульозу серед хворих із поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз.