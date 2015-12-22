Тернопільській дитячій лікарні передали сучасне медичне обладнання
Тернопільській обласній дитячій лікарні представники місцевої влади та волонтери передали обладнання, придбане за кошти, зібрані під час благодійного марафону.
Тернопільській обласній дитячій лікарні передали обладнання для виявлення епілепсії / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, зокрема передали енцефалограф для забезпечення безкоштовного обстеження дітей Тернопільської області.
Прилад дозволить лікарям заздалегідь виявити, чи є в дітей приступи епілепсії, чи немає у них вегетосудинної дистонії чи якогось іншого захворювання.
Раніше в лікарні був лише один такий прилад, однак обстежували ним лише дітей-інвалідів.
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«Енцефалограф придбаний за кошти, зібрані під час «Благодійного марафону – 2015». Двічі ми збирали колектив з активістів, спортсменів, небайдужих людей й просто перехожих. Пробігали центральною частиною міста символічну дистанцію у півтори кілометри. На старті та фініші дистанції були скриньки для збору коштів. У такий спосіб, а також окремо організованому зборі коштів, нам вдалося зібрати близько 130 тис. грн», – розповів керівник департаменту сім’ї, молоді фізкультури і спорту ТОДА Віктор Мацикур.
З даної суми 85 тис. грн скерували на купівлю енцефалографа, решту – на прилад для жіночої гінекології.