Тернопільській дитячій лікарні передали сучасне медичне обладнання

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, зокрема передали енцефалограф для забезпечення безкоштовного обстеження дітей Тернопільської області.

Прилад дозволить лікарям заздалегідь виявити, чи є в дітей приступи епілепсії, чи немає у них вегетосудинної дистонії чи якогось іншого захворювання.

Раніше в лікарні був лише один такий прилад, однак обстежували ним лише дітей-інвалідів.

Читайте такожУ лікарні Тернополя виявили відсутність закупленого медичного обладнання

«Енцефалограф придбаний за кошти, зібрані під час «Благодійного марафону – 2015». Двічі ми збирали колектив з активістів, спортсменів, небайдужих людей й просто перехожих. Пробігали центральною частиною міста символічну дистанцію у півтори кілометри. На старті та фініші дистанції були скриньки для збору коштів. У такий спосіб, а також окремо організованому зборі коштів, нам вдалося зібрати близько 130 тис. грн», – розповів керівник департаменту сім’ї, молоді фізкультури і спорту ТОДА Віктор Мацикур.

З даної суми 85 тис. грн скерували на купівлю енцефалографа, решту – на прилад для жіночої гінекології.