На Житомирщині у громадянина поліція вилучила близько 4 кг ртуті

На Житомирщині поліція затримала громадянина Російської Федерації, у якого вилучено колбу з хімічною речовиною та близько 4 кг ртуті.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 19 грудня у Бердичеві працівники поліції спільно з СБУ затримали чоловіка без документів, який назвався громадянином Російської Федерації. Під час зовнішнього огляду у нього вилучено герметичну скляну колбу циліндричної форми з 200 грамами хімічної речовини. За словами чоловіка, речовину він збирався продати.

Було також встановлено, що затриманий чоловік близько 2 тижнів винаймав житло в однієї з місцевих жительок Бердичева. Цього ж дня, за згоди господарки, поліцейські та працівники СБУ провели огляд помешкання. В результаті усередині м’якої іграшки було виявлено та вилучено частково заповнену герметичну скляну ємність та пластикову колбу з рідиною, зовні схожою на ртуть, вагою близько 4 кг.

Для чого чоловікові особливо небезпечна для оточення ртуть, він не пояснив.

Усе вилучене нині направлено на експертне дослідження. Усі обставини та походження речовин, а також законність підстав перебування затриманого на території України з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження - попередньо за ч. 1 ст. 265 ККУ (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами).

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 2 до 5 років.