У бюджеті Києва на лікарні та медобладнання передбачено 147 млн

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Окрім того, на виконання міської цільової програми “Здоров'я киян” у бюджеті закладено 329,175 млн грн.

Загалом у столиці працює 147 медичних закладів.

В рамках загального фінансування сфери "Охорона здоров'я" (5,038 млрд грн, враховуючи субвенцію з держбюджету) на багатопрофільну та спеціалізовану медичну допомогу населенню планується направити 1,8914 млрд грн, на лікарсько-акушерську допомогу вагітним, породіллям та новонародженим — 188,402 млн грн, на санаторне лікування дітей, хворих на туберкульоз, та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями — 70,786 млн грн, на медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — 41,471 млн грн, на спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню — 700,147 млн грн, на первинну медико-санітарну допомогу населенню — 739,447 млн грн, на надання швидкої медичної та невідкладної медичної допомоги — 231,442 млн грн, на інші заходи в галузі охорони здоров'я — 543,322 млн грн.

Власні надходження медичних установ, передбачені у бюджеті на рівні 155,662 млн грн і будуть спрямовані на забезпечення їхньої основної діяльності.