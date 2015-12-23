У Києві поблизу станції метро "Політехнічний інститут" помер чоловік
11:50, 23 грудня 2015Новини регіонів
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За попередніми висновками судмедексперта, на тілі чоловіка не виявлено ознак насильницької смерті.
У Києві поблизу станції метро «Політехнічний інститут» помер чоловік / Фото: УНІАН
У Києві поблизу станції метро «Політехнічний інститут» помер чоловік.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві Оксана Блищик.
«Сьогодні вранці до чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка біля станції метро «Політехнічний інститут». На місце події виїхала слідчо-оперативна група райуправління поліції. За попередніми висновками судмедексперта, на тілі чоловіка не виявлено ознак насильницької смерті. Особу померлого встановлена», - написала вона.
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