У Києві поблизу станції метро «Політехнічний інститут» помер чоловік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві Оксана Блищик.

«Сьогодні вранці до чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка біля станції метро «Політехнічний інститут». На місце події виїхала слідчо-оперативна група райуправління поліції. За попередніми висновками судмедексперта, на тілі чоловіка не виявлено ознак насильницької смерті. Особу померлого встановлена», - написала вона.