У Києві поблизу станції метро "Політехнічний інститут" помер чоловік

11:50, 23 грудня 2015
Новини регіонів
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За попередніми висновками судмедексперта, на тілі чоловіка не виявлено ознак насильницької смерті.

В Киеве вблизи станции метро

У Києві поблизу станції метро «Політехнічний інститут» помер чоловік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві Оксана Блищик.

«Сьогодні вранці до чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка біля станції метро «Політехнічний інститут». На місце події виїхала слідчо-оперативна група райуправління поліції. За попередніми висновками судмедексперта, на тілі чоловіка не виявлено ознак насильницької смерті. Особу померлого встановлена», - написала вона.

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