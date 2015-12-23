У Києві створять соціальні будинки для безпритульних

У Києві створять систему відеонагляду та відкриють соціальні будинки для безпритульних.

Як повідомили у прес-службі Київського міського голови Віталія Кличка, такі заходи передбачені Меморандумом про співпрацю між Національною поліцією та Київською міською державною адміністрацією. Документ сьогодні підписали мер Києва Віталій Кличко і голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

“Ми розуміємо, що у Києві необхідно навести лад, щоби у місті не було незаконної торгівлі, хаотичних ринків, без контролю продукції, важливо навести лад з МАФАми, з пересувною торгівлею, паркування авто в заборонених місцях. Тільки об'єднавши зусилля ми можемо зробити Київ безпечним і комфортним як для мешканців, так і для туристів", - підкреслив Кличко.

Мер відзначив, що столична влада і Національна поліція об’єднують зусилля для зміцнення безпеки і наведення порядку в Києві, а також для ефективної протидії злочинності.

У рамках меморандуму столична влада взяла на себе зобов’язання – створити міську систему відеонагляду.

Як наголосила голова Національної поліції, відеофіксація номерів - дуже важливий крок у системі безпеки міста.

"Сьогодні ми починаємо з мерією великий проект - "безпечний Київ". Київ - це не тільки столиця, а місто, яке повинне завдавати тон безпечного міста всій країні. І тільки спільними зусиллями це можливо зробити. Наше місто має стати ще більш гарним і безпечним, щоби залучати туристів з усього світу", - зазначила Деканоідзе.

"Наші погляди на розвиток безпеку міста збігаються, і я радо відгукнувся на цю ініціативу Національної поліції, аби зробити все, щоби поліція працювала ефективно і створювала почуття безпеки у кожного, хто перебуває к Києві", - наголосив Кличко.

Згідно з Меморандумом, віднині поліцейські одразу реагуватимуть й усуватимуть порушення правил паркування на дорожніх смугах в центральній частині міста.

Поліція також забезпечуватиме громадський порядок та безпеку під час міських заходів з благоустрою, регулюватиме паркування автомобілів, наводитиме лад з несанкціонованою сезонною або стихійною торгівлею, МАФами.

Крім того, столична влада відкриватиме соціальні будинки, які надаватимуть соціальні послуги особам, які потребують допомоги, у тому числі невідкладної медичної допомоги, а також для забезпечення харчування, обігріву і необхідної допомоги безпритульним.