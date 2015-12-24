На Закарпатті чадним газом отруїлися 5 людей, серед яких 2 дитини

У селищі Великий Березний Закарпатської області через отруєння чадним газом госпіталізовано 5 осіб, серед яких 2 дитини.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

Згідно з повідомленням, 24 грудня в 9:30 в оперативно-рятувальну службу Закарпатської області надійшло повідомлення про госпіталізацію в районну лікарню смт Великий Березний сім'ї з 5 осіб.

За попередньою інформацією лікарів, у всієї сім'ї діагностовано отруєння чадним газом.

За даними УГСЧС, серед постраждалих 50-річна жінка, її дочка з чоловіком, віком 27 та 33 років відповідно, і їх маленькі 8-річна та 3-місячна дочки.

Детальні обставини справи встановлюються.