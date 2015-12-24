На Закарпатті чадним газом отруїлися 5 людей, серед яких 2 дитини
15:38, 24 грудня 2015Новини регіонів
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Серед постраждалих 50-річна жінка, її дочка з чоловіком, віком 27 та 33 роки відповідно, і їх маленькі 8-річна та 3-місячна дочки.
За попередньою інформацією лікарів, у всієї сім'ї діагностовано отруєння чадним газом /
Фото: УНІАН
У селищі Великий Березний Закарпатської області через отруєння чадним газом госпіталізовано 5 осіб, серед яких 2 дитини.
Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області.
Згідно з повідомленням, 24 грудня в 9:30 в оперативно-рятувальну службу Закарпатської області надійшло повідомлення про госпіталізацію в районну лікарню смт Великий Березний сім'ї з 5 осіб.
За попередньою інформацією лікарів, у всієї сім'ї діагностовано отруєння чадним газом.
За даними УГСЧС, серед постраждалих 50-річна жінка, її дочка з чоловіком, віком 27 та 33 років відповідно, і їх маленькі 8-річна та 3-місячна дочки.
Детальні обставини справи встановлюються.
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