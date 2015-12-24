У високогір'ї Карпат у зв'язку з потеплінням очікується підвищена лавинна небезпека - синоптики
16:35, 24 грудня 2015Новини регіонів
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24-25 грудня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується підвищена лавинна небезпека (III ступінь).
Снігова лавина / Фото: alp.org.ua
У високогір'ї Карпат у зв'язку з потеплінням очікується підвищена лавинна небезпека.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
«24-25 грудня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується підвищена лавинна небезпека (III ступінь)», - йдеться в повідомленні.
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