У високогір'ї Карпат у зв'язку з потеплінням очікується підвищена лавинна небезпека - синоптики

У високогір'ї Карпат у зв'язку з потеплінням очікується підвищена лавинна небезпека.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«24-25 грудня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується підвищена лавинна небезпека (III ступінь)», - йдеться в повідомленні.