У медустанові Києва вилучили близько 12 тис. доз психотропних ліків, які використовуються без ліцензії

В одній з медичних установ Києва працівники Національної поліції вилучили близько 12 тис. доз неврахованих психотропних речовин, що використовуються без відповідної ліцензії.

Про це повідомляє офіційний сайт МВС України.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», санкції передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У повідомленні наголошується, що вилучений препарат належить до наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів.