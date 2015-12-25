У Маріуполі шукають жінку, що кинула на вулиці немовляти

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Сьогодні вночі, близько другої години, в Жовтневому районі Маріуполя, вулиця 50 років СРСР, у пакеті біля сміттєвого контейнера було знайдено новонародженого хлопчика. Дитину доставлено до лікарні. Є ознаки обмороження ніжок. Поліція Маріуполя активно розшукує «зозулю» (матір'ю назвати цю... не можна)», - написав Аброськін.