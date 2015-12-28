В Одесі припинили роботу складу, де зберігалися нарковмісні ліки

В Малиновському районі Одеси сьогодні поліцейські запобігли потраплянню у вільний обіг великої партії нарковмісних ліків і медичних препаратів, термін придатності яких закінчився.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, на спецлінію «102» звернувся депутат Одеської облради із заявою про вжиття заходів до осіб, які володіють складським приміщенням з лікарськими препаратами.

Депутат, зокрема, заявив, що в незамкнений склад із медичними препаратами, які зберігають неналежним чином, тривалий час мають вільний доступ наркозалежні особи.

«Під час огляду місця події слідчо-оперативною групою поліції виявлено значну кількість нарковмісних лікарських препаратів, хаотично розкиданих по всій території складу», - сказали у відділі.

В ході санкціонованого обшуку складу встановлено, що крім нарковмісних всі інші лікарські товари з простроченим терміном придатності.

Осіб, яким належить складське приміщення, встановлено. У даний час з'ясовується їх причетність до нелегального ввезення на територію України ліків виробництва однієї з азіатських країн, а також участь у неналежному зберіганні нарковмісних лікарських препаратів.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Вирішується питання про утилізацію непридатних медикаментів та вилучення нарковмісних препаратів для проведення експертизи.