У Львові троє дітей отруїлися невідомою речовиною

У Львові троє дітей (члени однієї сім'ї) госпіталізовані з отруєнням речовиною невідомого походження.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 27 грудня о 22.30 з вулиці Окружної у Львівську міську дитячу лікарню були доставлені троє дітей з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом». У той же час після додаткового обстеження цей діагноз не підтвердився - вміст карбоксигемоглобіну 0%.

Станом на 08.00 28 грудня двоє 9-річних дітей знаходяться в реанімаційному відділенні у стані середньої тяжкості, однорічна дитина знаходиться в гастроентерологічному відділенні, стан - задовільний.

Причина отруєння дітей з'ясовується, підкреслюється в повідомленні.