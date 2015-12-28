У Житомирській області в дитсадку отруїлися 6 дітей

У Житомирській області в дитячому саду отруїлися 6 дітей, з них четверо госпіталізовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Держсанепідслужбі області, «у дитячому навчальному закладі №3 «Веснянка» в Чуднові зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції».

За даними відомства, на цих вихідних захворіли 6 вихованців закладу. З них 4 в даний час знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Чуднівської центральної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт». Хворим надається необхідна медична допомога.

Фахівці Держсанепідслужби області проводять комплекс протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції. Причини та обставини спалаху захворювання з'ясовуються.

Бактеріологічні дослідження та протиепідемічні заходи у вогнищі тривають. Фахівці запевняють, що ситуація знаходиться на контролі Держсанепідслужби області.