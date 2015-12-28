В Одеській області горів санаторій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 3.13 у службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в смт Затока на вул. Приморська, 63 виникло загоряння будівлі на території санаторію «Золоті піски».

Прибулі на місце пожежно-рятувальні підрозділи о 5.03 ліквідували пожежу на площі більш як 80 кв. м.

Для ліквідації загоряння було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 осіб особового складу. Загиблих і постраждалих немає.

За попередніми даними, причина пожежі - підпал.