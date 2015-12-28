В Одеській області горів санаторій
15:18, 28 грудня 2015Новини регіонів
71
У Білгород-Дністровському районі Одеської області в ніч на 28 грудня горів санаторій.
У Білгород-Дністровському районі Одеської області в ніч на 28 грудня горів санаторій / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 3.13 у службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в смт Затока на вул. Приморська, 63 виникло загоряння будівлі на території санаторію «Золоті піски».
Прибулі на місце пожежно-рятувальні підрозділи о 5.03 ліквідували пожежу на площі більш як 80 кв. м.
Для ліквідації загоряння було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 осіб особового складу. Загиблих і постраждалих немає.
За попередніми даними, причина пожежі - підпал.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter