У Харківській області госпіталізовані 6 вихованців дитсадка з гострою кишковою інфекцією

У Харківській області з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 6 вихованців дитячого садка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, діти були госпіталізовані в період з 23 по 29 грудня.

За даними ОДА, попередній діагноз дітей - гостра кишкова інфекція з важким перебігом. Перші ознаки хвороби у дітей, які відвідували дитячий виховний заклад, були виявлені 19 грудня.

В даний час фахівці відібрали проби з водопроводу, харчових продуктів, а також перевірили 40 осіб, які можуть бути потенційними носіями збудників інфекції. Фахівці також провели дезінфекцію дитячого садка та його території.

"Джерело збудників інфекції та причини захворювання встановлюються, проведення протиепідемічних заходів триває", - зазначили в облдержадміністрації.