У Черкасах почали діяти 7 пунктів обігріву

У Черкасах сьогодні почали діяти 7 пунктів, де жителі міста можуть зігрітися та випити чаю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, пункти обігріву почали діяти у зв'язку з раптовим зниженням температури повітря до мінус 8-10 градусів і прогнозом заморозків на першу половину січня 2015 року.

За словами начальника управління цивільного захисту департаменту ЖКК Черкаської міськради Андрія Саленка, такої кількості пунктів для міста поки що достатньо. Але при подальшому зниженні температури будуть відкривати додаткові місця, де можна буде зігрітися.

Пункти обігріву спільно організували структурні підрозділи Черкаської міської ради, міськрайонні відділи ДСНС України в Черкаській області, а також територіальні центри соціального захисту населення Соснівського та Придніпровського районів.