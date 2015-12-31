Столичні поліклініки 1, 3 та 7 січня не працюватимуть

В амбулаторно-поліклінічних закладах Києва 1, 3 та 7 січня будуть вихідними днями, інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, посилаючись на Департамент охорони здоров’я.

В інші дні під час новорічних свят заклади працюватимуть за таким графіком:

31 грудня 2015 року – робочий день, скорочений на 1 годину;

2 січня 2016 року – робочий день за графіком суботи (до 15.00);

4-5 січня 2016 року – робочі дні;

6 січня 2016 року – робочий, скорочений на 1 годину;

8 та 9 січня 2016 року – робочі дні за графіком суботи (до 15.00).

При цьому наголошується, що цілодобово працюють пункти невідкладної медичної допомоги, травматологічні пункти для дорослих та дітей. За довідками про номери телефонів та місцезнаходження травматологічних пунктів, пунктів невідкладної медичної допомоги, лікарів-спеціалістів, необхідно звертатися за телефонами: 103, 15-03, 15-83 (цілодобово).

Медична допомога мешканцям та гостям міста, у тому числі екстрена та невідкладна, надається всіма закладами охорони здоров’я, незалежно від місця проживання та реєстрації.

Заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну меддопомогу, працюють згідно з графіком чергування цілодобово.

Департамент охорони здоров’я також інформує, що для медичного забезпечення мешканців та гостей Києва під час проведення святкових заходів у місцях їх проведення буде організована робота медичних пунктів, чергування лікарсько-сестринських бригад, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад лікарів зі спортивної медицини.

Консультативно-інформаційна служба «Здоров’я» безкоштовно надає поради лікаря за телефоном 15-83 (цілодобово).

При Департаменті охорони здоров’я КМДА цілодобово працює оперативний черговий телефон: (044) 278-46-40.

У разі виникнення питань з організації та надання медичної допомоги, надзвичайних та конфліктних ситуацій, необхідно звертатись за телефоном «гарячої лінії» 278-41-91.