В Житомирі для бездомних відкрито пункт обігріву та ночівлі

В Житомирі для громадян без певного місця проживання відкрито пункт обігріву та ночівлі.

Як повідомили УНІАН у міськраді, пункт відкрито 30 грудня у зв'язку зі зниженням температури повітря. Він розташований за адресою: провулок 1-й Іподромний, 15-а в Центрі обліку бездомних осіб.

Міська влада просить жителів міста інформувати безпритульних про відкриття пункту та направляти їх туди.

Двоповерхове цегляне приміщення має нічне відділення і дві кімнати для інвалідів. Нічліжне відділення для бездомних буде працювати щодня з 8:00 до 20:00.

Для того щоб залишитися на ніч, бездомні повинні пройти флюорографію і тести на гепатит і наявність ВІЛ-інфекції.