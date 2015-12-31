В Житомирі для бездомних відкрито пункт обігріву та ночівлі
12:48, 31 грудня 2015Новини регіонів
245
Він розташований за адресою: провулок 1-й Іподромний, 15-а в Центрі обліку бездомних осіб. Міська влада просить жителів міста інформувати безпритульних про відкриття пункту та направляти їх туди.
У Житомирі відкрито пункт обігріву / Фото: УНІАН
В Житомирі для громадян без певного місця проживання відкрито пункт обігріву та ночівлі.
Як повідомили УНІАН у міськраді, пункт відкрито 30 грудня у зв'язку зі зниженням температури повітря. Він розташований за адресою: провулок 1-й Іподромний, 15-а в Центрі обліку бездомних осіб.
Міська влада просить жителів міста інформувати безпритульних про відкриття пункту та направляти їх туди.
Двоповерхове цегляне приміщення має нічне відділення і дві кімнати для інвалідів. Нічліжне відділення для бездомних буде працювати щодня з 8:00 до 20:00.
Для того щоб залишитися на ніч, бездомні повинні пройти флюорографію і тести на гепатит і наявність ВІЛ-інфекції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter