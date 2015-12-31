В Одесу доставили 15 бійців, поранених в зоні АТО

В Одесу сьогодні доставили 15 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.

«Зустріли борт...15 хлопців, 3 - тяжких... от такий от Новий рік», - написав Танцюра.

Бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (Одеса).