У Вінниці розпочав роботу мобільний пункт обігріву

У Вінниці недалеко від центрального автовозкалу почав роботу мобільний пункт обігріву.

Про це повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Робота даного об'єкта розпочата у зв'язку зі значним зниженням температури повітря та можливим погіршенням погодних умов, для надання допомоги населенню, особливо соціально незахищеному.

За словами начальника ГУ ДСНС України у Вінницькій області Руслана Шевчука, щорічно велику допомогу в цій роботі надає місцева влада. Вінницька міська рада, громадські організації допомагають забезпечити пункти обігріву теплим одягом, взуттям, постільною білизною та продуктами харчування.

Читайте такожУ Житомирі для безхатченків відкрито пункт обігріву та ночівліНа період сильних морозів рятувальники готові встановити додаткові пункти обігріву (намети з теплогенераторами, гарячими напоями та їжею).

Крім того, в кожному районі області визначено стаціонарні пункти, де будь-яка людина може прийти і залишитися в ньому на час холоду та де також організовано гаряче харчування.