У Львові чадним газом отруїлися двоє дітей

У Львові в новорічну ніч чадним газом у приватному будинку отруїлися двоє дітей у віці 2-х і 3-х років.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 31 грудня близько 23.00 у реанімаційне відділення міської дитячої лікарні були доставлені двоє дітей, мешканців передмістя Львова, з діагнозом "отруєння чадним газом".

Стан обох потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Працівниками "Львівгаз" тимчасово припинена подача газу у будинок, де сталося отруєння дітей. Причина події з'ясовується.