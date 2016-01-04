У Львові чадним газом отруїлися двоє дітей

10:45, 04 січня 2016
Новини регіонів
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Стан обох потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

в реанимационное отделение городской детской больницы были доставлены двое детей, жителей пригорода Львова, с диагнозом

У Львові в новорічну ніч чадним газом у приватному будинку отруїлися двоє дітей у віці 2-х і 3-х років.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 31 грудня близько 23.00 у реанімаційне відділення міської дитячої лікарні були доставлені двоє дітей, мешканців передмістя Львова, з діагнозом "отруєння чадним газом".

Стан обох потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Працівниками "Львівгаз" тимчасово припинена подача газу у будинок, де сталося отруєння дітей. Причина події з'ясовується.

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