Влада Києва відкриє сайт з інформацією про всі місця для занять різними видами спорту

Найближчим часом столична влада планує презентувати сайт, на якому надаватиметься інформацію про всі місця у Києві для занять різними видами спорту і для дозвілля.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі однієї з радіостанцій, повідомили УНІАН у прес-службі столичного голови.

"Ми зараз працюємо над розробкою сайту, де будуть презентовані всі спортивні місця в Києві. Ми хочемо показати Київ з усіх його боків. Це буде інтерактивний сайт, який розповість про безліч місць для занять спортом, активного відпочинку, про які не всі кияни знають", - сказав Кличко.

За його словами, одним з пріоритетів київської влади є розвиток спорту. При цьому він вважає, що Київ є унікальним містом для занять різними видами спорту й активного відпочинку.

Кличко також нагадав, що в планах столичної влади - відкриття 600 км велосипедних доріжок.

"Велосипедних рух набуває все більшого розвитку в Києві. Велика кількість людей їздять на велосипедах. І це добре, коли з однієї точки міста в іншу можна дістатися за короткий проміжок часу", - додав Кличко.

Столичний голова додав, що наступного року завершиться реконструкція Київського велотреку, який зможе приймати спортивні змагання.

Крім того, він підкреслив, що столична влада домоглася повернення громаді міста легендарного стадіону "Старт", який також буде приведений в належний стан.

Читайте такожВажкі тренування подовжують життя - вченіТакож Кличко запевнив, що влада надаватиме вагому підтримку розвитку дитячо-юнацького спорту. Він зауважив, що на сьогодні в Києві діють 90 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займаються 37 тис. дітей. За словами Кличка, за минулий рік кількість дітей, які почали займатися в таких школах, збільшилася на 3 тисячі.

Мер Києва нагадав, що минулого року у місті було встановлено 180 сучасних спортивних майданчиків.

"Ця тенденція збережеться і цього року. Діти повинні займатися спортом. І дорослі повинні надавати приклад цього", - сказав Кличко.