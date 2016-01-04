На Закарпатті хлопчику в результаті вибуху петарди відірвало палець
11:05, 04 січня 2016Новини регіонів
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Окрім численних рваних ран руки, хлопчик отримав сильні пошкодження пальців. Один палець лівої руки лікарям довелося ампутувати.
Дитина потрапила до лікарні за 15 хвилин до нового року / Фото: УНІАН
В смт Ясіня Рахівського району Закарпатської області хлопчику в результаті вибуху петарди відірвало палець.
Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, дитина потрапила в лікарню за 15 хвилин до Нового року.
За словами потерпілого, близько 22.00 в будинку він знайшов петарду. Сірників або запальнички, щоб підпалити петарду на вулиці, хлопець не знайшов і вирішив підпалити її в печі. Хлопець думав, що відразу викине петарду у двір, але не встиг, і вона вибухнула в долоні.
Окрім численних рваних ран руки, хлопчик отримав сильні пошкодження пальців. Один палець лівої руки лікарям довелося ампутувати.
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