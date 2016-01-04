На Закарпатті хлопчику в результаті вибуху петарди відірвало палець

В смт Ясіня Рахівського району Закарпатської області хлопчику в результаті вибуху петарди відірвало палець.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, дитина потрапила в лікарню за 15 хвилин до Нового року.

За словами потерпілого, близько 22.00 в будинку він знайшов петарду. Сірників або запальнички, щоб підпалити петарду на вулиці, хлопець не знайшов і вирішив підпалити її в печі. Хлопець думав, що відразу викине петарду у двір, але не встиг, і вона вибухнула в долоні.

Окрім численних рваних ран руки, хлопчик отримав сильні пошкодження пальців. Один палець лівої руки лікарям довелося ампутувати.