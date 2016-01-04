У Києві розгорнуто 105 пунктів обігріву

11:31, 04 січня 2016
Новини регіонів
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У пункти обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні.

В пунктах можно также выпить горячего чаю и получить первую медицинскую помощь / Фото: УНИАН

У всіх районах Києва у зв'язку з сильними морозами розгорнуто 105 пунктів обігріву.

Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

У пункти обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. У пунктах можна також випити гарячого чаю та отримати першу медичну допомогу.

Відзначимо, що, за прогнозами гідрометцентру, в Києві найближчим часом збережеться низька температура повітря.

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