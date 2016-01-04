У Тернопільській області від переохолодження помер чоловік

У Тернопільській області внаслідок переохолодження помер чоловік.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася вчора в Борщівському районі.

Встановлено, що в 16.25 в Борщевскую ЦРКЛ з діагнозом «загальне переохолодження» був госпіталізований житель с. Озеряни.

У 19 годин він помер у лікувальному закладі.