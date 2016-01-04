У Тернопільській області від переохолодження помер чоловік
11:52, 04 січня 2016Новини регіонів
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У Борщевську ЦРКЛ з діагнозом «загальне переохолодження» був госпіталізований житель с. Озеряни.
Медсестра бинтує обморожену руку / Фото: УНІАН
У Тернопільській області внаслідок переохолодження помер чоловік.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася вчора в Борщівському районі.
Встановлено, що в 16.25 в Борщевскую ЦРКЛ з діагнозом «загальне переохолодження» був госпіталізований житель с. Озеряни.
У 19 годин він помер у лікувальному закладі.
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