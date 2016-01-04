У Черкаській області рятувальники відкрили 160 стаціонарних пунктів обігріву

12:00, 04 січня 2016
Новини регіонів
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Крім стаціонарних пунктів обігріву, при необхідності, рятувальники можуть протягом кількох годин додатково розгорнути спеціальні наметові пункти обігріву.

Пункт обогрева / Фото: УНИАН

В Черкаській області, у зв'язку зі значним похолоданням, рятувальники розгорнули мережу зі 160 стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УГСЧС в Черкаській області, у зв'язку з погіршенням погодних умов та істотним зниженням температури, управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з органами місцевого самоврядування розгорнуто 160 спеціальних пунктів обігріву населення. У цих пунктах кожен громадянин при необхідності в будь-який час доби зможе не лише зігрітися, але й отримати гаряче харчування.

Читайте такожУ Києві розгорнуто 105 пунктів обігрівуКрім стаціонарних пунктів обігріву, при необхідності, рятувальники здатні протягом кількох годин додатково розгорнути спеціальні наметові пункти обігріву.

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