У Черкаській області рятувальники відкрили 160 стаціонарних пунктів обігріву

В Черкаській області, у зв'язку зі значним похолоданням, рятувальники розгорнули мережу зі 160 стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УГСЧС в Черкаській області, у зв'язку з погіршенням погодних умов та істотним зниженням температури, управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з органами місцевого самоврядування розгорнуто 160 спеціальних пунктів обігріву населення. У цих пунктах кожен громадянин при необхідності в будь-який час доби зможе не лише зігрітися, але й отримати гаряче харчування.

Читайте такожУ Києві розгорнуто 105 пунктів обігрівуКрім стаціонарних пунктів обігріву, при необхідності, рятувальники здатні протягом кількох годин додатково розгорнути спеціальні наметові пункти обігріву.