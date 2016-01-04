Луганська область відправила школярів на відпочинок в Західну Україну

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, школярі відвідають Ужгород, Івано-Франківськ і Трускавець Львівської області.

За запрошенням голів обласних державних адміністрацій Геннадія Москаля, Олега Гончарука, Олега Синютки та мерів міст, а також при підтримці волонтерських організацій вдалося організувати пізнавальні зимові канікули для дітей з населених пунктів на лінії розмежування.

«В минулому році, навіть під час обстрілу, батьки з острахом відпускали дітей в Західну Україну. Групи становили не більше 10 дітей. Зараз ми нарешті подолали міфи і стереотипи, і тепер відправляємо на свята і канікули все більше і більше малюків», - зазначила заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лишик.